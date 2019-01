So sehen Berlins neue Grundschulen aus

Berlin. Außen Trutzburg, innen schmale Klassenräume, aufgereiht an langen Fluren: Mit diesen Lehranstalten aus der Gründerzeit, von denen in Berlin noch zahlreiche in Betrieb sind, haben die drei- und vierzügigen Grundschulen, die der Senat in den kommenden Jahren errichten will, wenig gemein.

Am Mittwoch stellten Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) und Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) vor, wie die modularen Schulbauten der Zukunft aussehen sollen. Die Modelle für die Gebäude, die aus vorgefertigten Bauteilen in Serienproduktion entstehen sollen, sind das Ergebnis eines Architekturwettbewerbs, zu dem 15 Planerbüros eingeladen worden waren.

Praktisch, quadratisch und kosteneffizient: der Wettbewerbssieger für die dreizügige modulare Grundschule und Sporthalle.

Foto: h4a Gessert + Randecker Architekten GmbH, Stuttgart / Simulation: H4a Gessert + Randecker Architekten GmbH, Stuttgart

Barrierefreiheit, Mensa und Multifunktionsräume

„Die Herausforderungen an die heutigen Schulen haben sich grundlegend geändert“, sagte die Schulsenatorin bei der Vorstellung der Wettbewerbssieger. Die Schulen heute müssten barrierefrei sein, über zusammenschaltbare Multifunktionsräume und eine Mensa verfügen, schallisoliert, tagesbelichtet sowie energieeffizient sein.

Zudem müssten sie sich im Kostenrahmen bewegen und aus seriellen Baumodulen errichtet werden, die sich dennoch individuell an die jeweiligen Grundstückszuschnitte anpassen ließen. „Für diese Schulen neuen Typs rechnen wir mit Basisbaukosten von 18,7 Millionen Euro für die dreizügigen, beziehungsweise bis zu 26 Millionen bei den vierzügigen Schulen“, ergänzte Bausenatorin Lompscher. Jeweils mitgeplant sei eine Sporthalle.

Ob sich die Schulen tatsächlich für diese Kosten errichten lassen, ist eher unwahrscheinlich. „Die Ausschreibung wird zeigen, ob die Firmen am Markt unsere Berechnungen bestätigen“, sagte Lompscher. Im Klartext: Noch ist nicht sicher, ob sich angesichts der Baukonjunktur Firmen finden lassen, die bereit sind, zu den aufgerufenen Preisen zu bauen. Zudem kommen zu den reinen Baukosten noch die Kosten für die Baufeld-Freimachung. „Altlasten im Boden können zu erheblichen Mehrkosten führen“, nannte Lompscher ein Beispiel.

Architektenkammer warnt vor Einheitsarchitektur

Dennoch sei sie optimistisch, dass der Kostenrahmen weitgehend realistisch sei. „Die Wettbewerbsergebnisse und deren künftige Umsetzung sind ein Beleg dafür, dass sich das Land Berlin den besonderen Herausforderungen des modularen Bauens stellt, um damit schnell und kostengünstig die dringend benötigten Schulplätze zu realisieren“, betonte die Bausenatorin.

Sie sei „beeindruckt von der hervorragenden Leistung der Architekten und der Vielfalt der qualitätsvollen Lösungsvorschläge“, sagte sie weiter – und verwahrte sich damit über die von der Architektenkammer geäußerte Kritik, die vor minderwertiger Einheitsarchitektur warnte.

Auch der zweite Preis für eine vierzügige modulare Grundschule und Sporthalle hat noch die Chance, gebaut zu werden.

Foto: Ackermann + Raff GmbH & Co. KG, Stuttgart / Simulation: Ackermann + Raff GmbH & Co. KG, Stuttgart

Als Sieger aus dem Wettbewerb für die dreizügigen Grundschulen mit einer Nutzfläche von knapp 4000 Quadratmetern für 432 Schüler ging das Stuttgarter Architekturbüro „H4a Gessert+Randecker Architekten“ hervor. Besonders überzeugte das Preisgericht die Möglichkeiten der „grundstücksbezogenen Anpassung durch Spiegelung und Addition der Grundmodule“ sowie die harmonische Fassade.

Bei den vierzügigen Grundschulen (5800 Quadratmeter Nutzfläche für 576 Schüler) gewann das Berliner Büro „Bruno Fioretti Marquez Architekten“ den ersten Preis. Hier hob die Jury die zentrale Erschließung mit kurzen Wegen und die „Wirtschaftlichkeit durch die einfache Konstruktion“ hervor.

Vier modulare Grundschulen sollen in Pankow entstehen

Doch auch die jeweiligen Gewinner der zweiten und dritten Preise hätten eine Chance auf Realisierung ihrer Entwürfe, betonte Lompscher. Mit allen Preisträgern werde jetzt verhandelt. Ziel ist, im März eine Ausschreibung der Bauaufträge zu starten. Baubeginn für die fünf kleinen und sechs großen Grundschulen soll 2020 sein, die Fertigstellung 2022.

Zudem bestehe die Option, weitere elf Schulen nach diesen Modellen zu errichten. Angesichts der dringend benötigten Schulplätze bestehe Handlungsdruck. Aus diesem Grund sei auch Anfang 2018 beschlossen worden, die Grundschulen in modularer Bauweise zu planen. Derzeit sind Standorte für die zunächst elf Schulen in sechs Bezirken vorgesehen. Vier sollen in Pankow, zwei in Mitte, zwei in Marzahn-Hellersdorf sowie jeweils eine in Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Lichtenberg entstehen.

„Seit Jahren verzeichnen wir ein Plus von rund 8000 Schülern jährlich“, ergänzte die Schulsenatorin. Zehn „Schnellbauschulen“ würden bereits realisiert. Zusätzlich errichtet die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Howoge 30 Sekundarschulen. Für das auf zehn Jahre angelegte Programm der „Berliner Schulbauoffensive“ sind bis 2026 Mittel von 5,5 Milliarden Euro vorgesehen. Abgebaut werden soll auch der Sanierungsstau an Bestandsschulen.

