Zwei verfolgte Lesben kämpfen in Berlin um Asyl

Berlin. Diana Namusoke sitzt im Zug und schweigt. Eine Polizistin will ihre Papiere sehen. Namusoke richtet den Blick starr zu Boden. Die Polizistin wird lauter, ungehalten. Mitreisende versuchen zu vermitteln. Am Ende wird Namusoke aus dem Zug gezerrt. Eine Passagierin applaudiert. Nun ist der Zug eigentlich eine Pappwand mit aufgeklebten Fenstern, Namusoke und die anderen Geflüchteten sitzen nicht im Großraumabteil, sondern auf einer improvisierten Bühne in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg. Und doch erzählt die Szene aus dem Theaterstück etwas über die wirkliche Geschichte von Diana Namusoke. Und über die ihrer Mitstreiterin Success Johnson.

Namusoke ist 48 Jahre alt und kommt aus Uganda. Johnson ist 27 und aus Nigeria. Beide haben in Bayern Flüchtlingsschutz beantragt. Denn in ihren Heimatländern werden Menschen wie sie verfolgt, verprügelt und eingesperrt. Namusoke und Johnson haben sich öffentlich als lesbisch geoutet. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sagt, es gibt keinen Grund, ihnen in Deutschland Schutz zu gewähren.

Ende November fliehen die Frauen ein zweites Mal

Eilanträge auf Abschiebestopp haben bayerische Gerichte im Oktober zurückgewiesen. Laut Johnson und ihrer Anwältin hat bereits ein Abschiebekommando in ihrer Unterkunft am Fuße der Ammergauer Alpen nach ihr gesucht. Vergeblich. Namusoke und Johnson sind Ende November erneut geflüchtet. Nach Berlin. Zwei Gemeinden haben ihnen Kirchenasyl gewährt. „Es ist unsere Aufgabe, Menschen, die bedroht sind, zu schützen“, erklärt Ute Gniewoß, Pfarrerin in der evangelischen Gemeinde Heilig-Kreuz-Passion.

Unterstützer haben eine Petition für Solidarität mit Johnson und Namusoke im Bundestag eingereicht, wollen öffentlich Druck machen. Klagen gegen die Bamf-Entscheidung laufen auch schon. Success Johnson hat vor ein paar Wochen ihr Profilbild auf Whatsapp geändert. Das alte Foto zeigte sie mit einer Blumenkette in Regenbogenfarben, das neue einen Schriftzug: „Never give up. God works in mysterious ways“ („Gib niemals auf. Die Wege des Herren sind unergründlich“).

Treffen im Büro der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“ in Kreuzberg. Namusoke trägt Wollmütze und Mantel, lächelt vorsichtig, blickt meist zu Boden. An Johnsons Hals ranken sich Stern-Tattoos. Sie sagt: „Was müssen wir denn noch tun, damit sie uns glauben? Müssen wir direkt im Gerichtssaal Liebe machen?“ Die Frage ist berechtigt. Homosexualität. Wie sollen Geflüchtete das nachweisen? Und wie können Behörden solche Angaben überprüfen? Laut einem Bamf-Mitarbeiter entscheiden die vor allem darüber, ob die Geschichte, die Asylbewerber in der entscheidenden Anhörung erzählen, schlüssig und glaubhaft ist.

In der Jugend mussten die Frauen ihre Sexualität verleumden

Fragt man die beiden Frauen nach diesen Geschichten, bekommt man ein Gefühl für die Fallstricke dieser Methode. Das Treffen mit mir, dem Reporter, ist der Situation beim Bamf ähnlich. Wir sehen uns zum ersten Mal, wir haben nicht unendlich Zeit und wenn mir Johnson und Namusoke jetzt die ganze Geschichte erzählen würden, dann müssten sie mit einem Fremden über Misshandlungen und Vergewaltigungen sprechen. Das Gespräch gerät immer wieder ins Stocken.

Ihre Jugend verbringen sie in Verleugnung ihrer Sexualität. Namusoke sagt, als ihre Familie den Verdacht fasste, dass sie eine Freundin hatte, habe der Vater Männer engagiert. Sie sollten sie zur Heterosexualität prügeln, schlugen ihr einige Zähne aus. Als sie sich einer Zwangsheirat widersetzte, habe man versucht, sie zu töten. Jemand habe ihr ein Visum für Deutschland besorgt.

Als Diana Johnson und Success Namusoke sich trauen, über ihre sexuelle Orientierung zu sprechen, offen als Lesben zu leben – da ist es zu spät. Sie haben bereits im Bamf vorgesprochen, aber ihre Homosexualität verschwiegen. Nach dem Outing stellten sie Folgeanträge, jetzt wegen Verfolgung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Die Behörden hielten die Anträge für unbegründet. Trotz psychologischer Gutachten und obwohl Namusoke jetzt in einer Beziehung mit einer anderen Geflüchteten ist. Und trotz der Situation in ihren Heimatländern. In Uganda sind homosexuelle Handlungen strafbar – laut Menschenrechtsorganisation Amnesty International drohen bis zu sieben Jahre Haft. Kirchen rufen zu Lynchmorden an Schwulen auf. In Nigeria seien Verhaftungen, Erpressungen und Diskriminierung „weithin üblich“. In von Islamisten beherrschten Landesteilen drohe Tod durch Steinigung.

Das Bamf schreibt in den Bescheiden, die der Morgenpost vorliegen, dass in Nigeria keine strukturelle Verfolgung von Lesben stattfinde. Johnson könne in sicheren Landesteilen Zuflucht finden. Auch Namusoke drohe laut Bamf keine Verfolgung. Und: „Es stellt sich die Frage, warum die Antragstellerin überhaupt eingereist ist, wenn sie davon ausging, sich in Deutschland zu ihren Asylgründen nicht frei äußern zu können.“

Wieder eine berechtigte Frage. Julia Serdarov vom Zentrum Letra, einer Lesbenberatung in München, spricht von einem verbreiteten Phänomen unter „LGBT“-Geflüchteten (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender), von internalisierter „Homophobie“. Die Asylbewerber seien in einer Gesellschaft groß worden, in der die eigene Sexualität mit einem Tabu belegt ist, wo es Lesben nicht geben darf. Gisela Seidler, die Anwältin von Johnson, sagt: „Als Europäer können wir uns nicht vorstellen, wie man sich selbst so ablehnen kann.“ Und: Ist es nicht auch für Homosexuelle aus offenen Gesellschaften wie Deutschland ein langer Weg zum Outing?

Ein Sprecher des Bamf sagt, man beziehe speziell geschultes Personal in die Entscheidungen über sexuelle Minderheiten ein, gehe sensibel mit der Situation um. Man wisse aus Lageberichten von der Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung im Heimatland. Es gab Gründe für die Zweifel der Bamf-Entscheider. Beide können ihre Identität nicht dokumentieren. Johnson lebte bereits acht Jahre illegal in Spanien. Sie hat bereits erfolglos in der Schweiz Asyl beantragt. Auch dort sprach sie nicht über ihre Homosexualität. Namusoke gab bei der Einreise eine andere Identität an. Sie sagt, nur so sei sie an ein Visum gekommen: Ihren Namen teilt sie sich mit einer ugandischen Sängerin, die vor zwei Jahren starb. In der Anhörung sagt sie auch auf Nachfrage kaum etwas zu ihrer Lebensgefährtin. In ihrem Bescheid steht, es „dränge sich der Eindruck auf“, die Antragstellerin wolle „Nachfluchtgründe schaffen“ – und das „aus asyltaktischen Gründen“. Kann man den Entscheidern des Bundesamts ihre Skepsis zum Vorwurf machen?

61.000 Menschen unterschreiben Petition

Pfarrerin Gniewoß sagt, das Kirchenasyl gelte auf unbestimmte Zeit. Man erteile es, so sagt sie, nicht leichtfertig. Laut der Arbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche wisse man derzeit von 42 Personen im Berliner Kirchenasyl, bundesweit seien es wohl 855. Die Kirche sei kein rechtsfreier Raum, so Gniewoß. „Aber der Rechtsstaat macht manchmal Fehler.“

Wann Namusoke und Johnson in Bayern vor die Gerichte geladen werden, ist unklar. Auch, ob die Frauen überhaupt zu den Verhandlungen erscheinen. Sie fürchten, man könne sie direkt aus dem Gerichtssaal in Abschiebegewahrsam nehmen. Die Petition für ein Bleiberecht für sie haben mehr als 61.000 Menschen unterschrieben. Teil des Petitionsaufrufs ist ein Video. Namusoke steht darin neben einer großgewachsenen Frau mit kantigen Gesichtszügen. Ihre Freundin. „Wir wollen heiraten, wenn das erlaubt ist“, sagt Namusoke. „Wir wollen zusammen alt werden“, sagt ihre Freundin. Diana Namusoke grinst verlegen. Sie wirkt glücklich.