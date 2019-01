Beschäftigte von Berliner Bibliotheken planen Warnstreik.

Berlin. Nutzer Berliner Bibliotheken stehen am Donnerstagnachmittag voraussichtlich vor geschlossenen Türen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten der Stadtbibliotheken wie auch der Zentral- und Landesbibliothek zu einem Warnstreik für bessere Bezahlung auf. Sie sollen von 15.40 Uhr bis 19.30 Uhr die Arbeit niederlegen, wie Verdi am Mittwoch mitteilte.

Zudem sind am Donnerstag vor dem Hintergrund der laufenden Tarifrunde Kundgebungen von Landesbeschäftigten am Bezirksamt Reinickendorf und vor der Senatsfinanzverwaltung in Mitte geplant. Am Freitag gibt es laut Verdi eine Kundgebung vor dem Rathaus Tempelhof.

Die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder hatten am 21. Januar begonnen und werden am 6./7. Februar fortgesetzt. Am Dienstag hatte es aus dem Anlass in Berlin bereits einen Warnstreik von Erziehern gegeben, an dem sich nach Angaben der Gewerkschaft GEW mehr als 2000 Beschäftigte in Kitas, Schulen und Jugendämtern beteiligten.

Die Gewerkschaften fordern in den Tarifverhandlungen Verbesserungen im Gesamtvolumen von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Tarifgemeinschaft der Länder, deren Verhandlungsführer Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) ist, lehnt das als unbezahlbar ab.

In Berlin sind von der Tarifrunde laut Verdi etwa 140 000 Beschäftigte betroffen. Rund die Hälfte davon sind Beamte, auf die der Tarifabschluss für die Angestellten üblicherweise übertragen wird. Streiken dürfen Beamte indes nicht.

( dpa )