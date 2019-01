Januar war in Berlin und Brandenburg relativ sonnig und mild

Berlin/Potsdam. Die Berliner und Brandenburger hatten es in diesem Januar im bundesweiten Vergleich trocken und mild: Berlin war das zweittrockenste und -sonnigste Bundesland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Auch in Brandenburg war es mit einer Durchschnittstemperatur von plus 1,2 Grad zwei Grad wärmer als der langjährige Mittelwert. Die Sonne zeigte sich gut 50 Stunden lang, das langjährige Mittel liegt hier nur bei 44 Stunden. Mit mehr als 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter gab es zehn Liter mehr als im langjährigen Mittel.

In Berlin wurde im Januar eine Durchschnittstemperatur von 1,6 Grad berechnet, das langjährige Mittel beträgt minus 0,5 Grad. Die Sonne schien gut 55 Stunden lang (langjähriges Mittel: 43 Stunden), nur in Sachsen-Anhalt war es etwas sonniger. Es fielen knapp 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, etwa acht Liter mehr als im langjährigen Mittel.

( dpa )