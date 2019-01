Berliner müssen länger auf die U-Bahn warten

Die U7 fährt künftig in größeren Abständen. Betroffen sind auch die U9 und die U6.

Berlin. Auf mehreren Berliner U-Bahn-Linien kommen die Züge künftig in längeren Abständen, weil die Wagen knapp sind. In der Hauptverkehrszeit gilt auf der Linie U6 künftig ein Fünf-Minuten-Takt, wie die BVG am Mittwoch mitteilte. Fahrplangemäß warten Fahrgäste dann 40 Sekunden länger auf den nächsten Zug als bisher. Auch auf der U9 wird der Takt um 40 Sekunden verlängert, dort kamen die Züge bisher alle vier Minuten.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen damit Reserven bilden, um schnell Ersatz bereit stellen zu können, wenn ein Zug auf der Strecke defekt ist. Das soll längere Lücken im Takt verhindern und so vermeiden, dass sich zu viele Fahrgäste in einen Zug drängen, der dann nur noch langsam vorankommt.

Das hatte zuletzt vor allem auf den Linien 6, 7, 8 und 9 zu Störungen geführt. Um solche Staus zu verhindern, wird vom 4. März auch auf der Linie U7 der Takt verlängert - um eine halbe Minute auf fünf Minuten.

Hintergrund ist, dass die durchschnittlich 30 Jahre alten Züge der BVG häufiger in die Werkstatt müssen. 44 von 70 Wagen einer bestimmten Baureihe (F79) mussten sogar stillgelegt werden, weil sie nicht mehr zu reparieren sind. Erste neue U-Bahn-Wagen von Stadler sollen in diesem Jahr geliefert werden.

Mehr zum Thema:

Straßenbahnen fallen aus, weil die Fahrer fehlen

U-Bahn in Berlin: So will die BVG aus der Krise fahren

Chaos bei der U-Bahn: BVG-Chefin Nikutta stellt sich Kritik

Krise bei U-Bahnen und Bussen: BVG-Chefin muss zum Rapport

( dpa/mim )