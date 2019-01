Statistik Statistik: Weniger Angebote in der Thüringer Jugendarbeit

Erfurt. Freizeittreffs, Kochkurse, Ausflüge: Kinder und Jugendliche sowie Ehrenamtliche in Thüringen haben 2017 an rund 6100 Veranstaltungen rund um die Jugendarbeit teilgenommen. Das seien knapp 2000 weniger Angebote gewesen als noch 2015, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Gleichzeitig habe aber auch die Zahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen abgenommen: von rund 319 000 im Jahr 2015 auf 276 000 im Jahr 2017. Entsprechend seien auch weniger ehrenamtliche Helfer dabei gewesen; nämlich rund 16 400 statt knapp 20 500 als 2015 bei der Ersterhebung der Daten.

Unter anderem seien vor allem Projekte, Freizeiten und Veranstaltungen im Bereich Sport und Spiele angeboten worden. Anerkannte freie Träger dominierten als Ausrichter den Markt. Sie veranstalteten rund 86,5 Prozent der Angebote, öffentliche Träger der Jugendhilfe dagegen nur 13,5 Prozent. Die Statistik erfasst solche Angebote, die Zuschüsse von der öffentlichen Hand beziehen.

( dpa )