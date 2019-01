Brand greift in Berlin von Imbiss auf Haus über: gelöscht

Berlin. Ein Brand, der in Berlin-Gesundbrunnen von einem Imbiss im Erdgeschoss auf das gesamte Wohnhaus übergriff, ist gelöscht. Rund 100 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen in dem fünfstöckigen Gebäude, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte. Rund anderthalb Stunden nach Einsatzbeginn war das Feuer demnach unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohner des Hauses in der Drontheimer Straße konnten sich den Angaben zufolge rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen. Während der Löscharbeiten fanden sie in einer benachbarten warmen Lagerhalle Unterschlupf. Brandursache und die Höhe des Sachschadens werden noch ermittelt. Wann die Bewohner zurück in ihre Wohnungen können, stand am Nachmittag noch nicht fest.

( dpa )