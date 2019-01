Kinder vor Schule angelockt? Polizei warnt vor Gerüchten

Berlin. In den sozialen Netzwerken kursieren zurzeit verstärkt Meldungen, dass ein Mann vor mehreren Schulen versucht haben soll, Kinder anzusprechen. Dabei sei der Unbekannte vor allem an Schulen im Berliner Norden in Erscheinung getreten.

So berichtet die Twitter-Userin @odriozolaines, dass es vor sechs Schulen zu Vorfällen gekommen sei, bei dem ein Mann Kinder angelockt und bedrängt habe. Dabei soll er den Kindern Geld geboten haben, damit sie mit ihm mitgehen. Ein Mädchen, das sich gerade von der Schule auf dem Heimweg befand, weigerte sich und lief weg.

Wir sind informiert. Unser zuständiger Abschnitt hat entsprechende Vorkehrungen getroffen.

Zu ähnlichen Vorfällen soll es auch vor dem Georg-Herwegh-Gymnasium in Hermsdorf gekommen sein. Auch dort soll ein Mann Kinder mit Geld gelockt haben. In einem Brief an die Eltern warnt der Schulleiter des Gymnasiums vor dem Unbekannten und bittet die Eltern, ihre Kinder über die Vorkommnisse aufzuklären. Auch weitere Schulen, unter ihnen die Gustav-Dreyer-Schule in Hermsdorf, schrieben Briefe an die Elternschaft. Die Polizei sei informiert. „Unser zuständiger Abschnitt hat entsprechende Vorkehrungen getroffen“, hieß es dazu in einem Tweet der Polizei.

Die Polizei nimmt die Schilderungen ernst, ruft aber gleichzeitig zur Besonnenheit auf. Auf Facebook bittet sie die Berliner, in den sozialen Netzwerken keine Ängste zu schüren oder Gerüchte zu verbreiten, die Eltern und Kinder verunsicherten. In dem Post heißt es: „Natürlich haben wir immer Angst um unsere Kinder. Doch diese Angst sollte nicht dazu führen, dass wir uns gegenseitig sowie unsere Kinder zusätzlich verunsichern. Wir können Ihnen versichern: Immer, wenn es Hinweise auf Gefahren für Ihre und unsere Kinder gibt, handeln wir und unsere Kollegen präventiv, proaktiv und suchen nach den Verursachern dieser Gefahren."

