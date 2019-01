Peer Kusmagk und Janni Hönscheid werden erneut Eltern

Berlin. Moderator Peer Kusmagk und seine Frau, Profi-Surferin Janni Hönscheid, dürfen sich über weiteren Nachwuchs freuen. Die Wahl-Potsdamer verrieten nun in einem Interview mit "Bunte", dass Baby Nummer zwei bereits unterwegs sei.

Es ist gerade mal eineinhalb Jahre her, dass ihr erstgeborener Sohn Emil-Ocean das Licht der Welt erblickte. Aber für den gebürtigen Berliner sei „ jetzt die perfekte Zeit, um ein zweites Kind zu bekommen.“ Früher sei er der Verantwortung noch nicht gerecht geworden, aber heute fühle er sich bereit und sei unfassbar stolz auf seine wachsende Familie, erklärt der RTL-Dschungelkönig von 2011 weiter.

Für die 28 Jahre alte Sportlerin stellt die zweite Schwangerschaft allerdings auch eine körperliche Herausforderung dar. „Ja, sogar eine enorme! Emil- Ocean wird noch gestillt und will nur getragen werden, das ist sehr anstrengend. Ich hatte auch gerade erst zu meinem Körper zurückgefunden und nun verändert sich schon wieder alles. Aber ich bin als Leistungssportlerin einiges gewohnt und es ist eine wundervolle Erfahrung“, so die werdende Mutter. Jetzt will das Paar, das von sich behauptet, noch mehr zusammengewachsen zu sein, diese Zeit „gemeinsam noch mehr genießen.“

Kennen und lieben gelernt haben die beiden sich 2016 in der der Nackt-Kuppelshow „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“. Im August 2017 wurde ihre Liebe durch die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes gekrönt. Kurz davor setzten die Zwei liebestechnisch dann noch einen drauf und gaben sich heimlich auf dem Standesamt das Ja-Wort.

Mehr zum Thema:

Peer Kusmagk: Beim Ex-Dschungelkönig wurde eingebrochen

( jhe )