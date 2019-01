Berlin. Beim Überqueren einer Fahrbahn in Berlin-Lichtenberg ist ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 32-Jährige am Dienstagnachmittag auf der Siegfriedstraße von einem 34-jährigen Mann mit seinem Auto erfasst und schwer an Armen, Beinen und Rumpf verletzt. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, war noch nicht bekannt.

( dpa )