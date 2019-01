Zossen. In einer Werkhalle in Zossen (Teltow-Fläming) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Großfeuer ausgebrochen. "Hier ist alles auf den Beinen, was löschen kann", sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Das Gebäude stehe komplett in Flammen, hieß es. Mehr als 100 Feuerwehrleute rückten an. "Zur Stunde können wir noch nicht sagen, was in der Halle untergebracht ist", sagte der Sprecher. Verletzte habe es bislang nicht gegeben. Details waren nicht bekannt.

( dpa )