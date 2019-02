Konzert: Tears for Fears live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Tears for Fears spielen am 16. Februar in Berlin

Tears For Fears kommen im Februar für zwei Shows nach Deutschland. Am 16. Februar 2019 spielt die Band ein exklusives Konzert in Berlin. Im Gepäck: Eine Auswahl ihrer größten Erfolge wie "Shout" oder „Mad World“. Nicht nur, dass die britischen Synth-Pop-Legenden ihre größten Hits zusammengesammelt und auf ihr Best-of-Album „Rule The World“ gepackt haben. Darüber hinaus haben sie quasi als Zugabe auch noch zwei brandneue Songs eingespielt. Damit präsentieren Roland Orzabal und Curt Smith ihr erstes Original-Material seit “Everybody Loves A Happy Ending” aus dem Jahr 2004.

Ersatztermin: Tears for Fears mussten Europatour 2018 verschieben

Die Band Tears for Fears musste im letzten Jahr aus "gesundheitlichen Gründen" ihre Europatour ins Frühjahr 2019 verschieben. Die ursprünglich im Mai 2018 geplanten Konzerte finden jetzt am 16. Februar 2019 in Berlin und am 19. Februar 2019 in Hamburg statt. Die bereits erworbenen Tickets für die 2018-Shows behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.

Tears for Fears verschieben Tour aus Gesundheitsgründen

Wo wird Tears for Fears in Berlin spielen?

Das Konzert wird im Velodrom (Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für das Berlin-Konzert von Tears for Fears sind keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass zum Tears for Fears -Konzert startet am Sonnabend (16. Februar 2019) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs wird Tears for Fears in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Tempodrom davon abweichen, aber diese Songs spielten Tears for Fears bei ihrem Konzert am 27. Oktober 2017 in London:

Everybody Wants to Rule the World Secret World Sowing the Seeds of Love Pale Shelter Break It Down Again Everybody Loves a Happy Ending Change Mad World Memories Fade Closest Thing to Heaven Creep Advice for the Young at Heart Badman's Song Head Over Heels / Broken

Zugabe:

Woman in Chains Shout

Wie komme ich zum Velodrom?

Das Velodrom im Prenzlauer Berg liegt aus dem Gelände des Europasportpark Berlin und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es besteht ein direkter Zugang zum anliegenden S-Bahnhof Landsberger Allee. Der S-Bahnhof wird von den Ringbahnlinien S41 und S42 , der Linien S8 sowie der S85 bedient. Das Velodrom hat keine eigenen Besucherparkplätze. Für Autofahrer bietet sich "Park and Ride" an. Das kostenpflichtige Parkhaus Am Alexanderplatz ist durchgehend geöffnet und hat eine direkte Anbindung mit der Tram (M5 / M6 bis Haltestation Landsberger Allee) zum Velodrom.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es im Velodrom begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 2 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Tempodrom.

Tears for Fears live im Tempodrom, Sonnabend, 16. Februar 2019, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Paul-Heyse-Straße 26 am S-Bhf. Landsberger Allee 10407 Berlin