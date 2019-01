Mitarbeiter in der Einsatzzentrale der Berliner Polizei (Archivbild).

Die durchschnittliche Wartezeit beim 110-Notruf hat sich in Berlin etwas verkürzt. Die längste Wartezeit betrug 6 Minuten und 35 Sekunden.

Polizei Berlin Berliner bei Notruf im Schnitt 14 Sekunden in Warteschleife

Berlin. Die durchschnittliche Wartezeit beim 110-Notruf der Berliner Polizei hat sich wieder etwas verkürzt. Im vergangenen Jahr mussten Anrufer im Schnitt 14 Sekunden lang in der Warteschleife ausharren, bis der Anruf entgegengenommen wurde.

In den Jahren 2014 und 2015 waren es 11 Sekunden und in den Jahren 2016 und 2017 lag die Wartezeit bei 16 Sekunden. Bei der Feuerwehr dauerte es im Durchschnitt etwas länger. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe hervor.

Längste Wartezeit lag bei 6,35 Minuten

In Zeiten mit vielen Notrufen oder zu wenig Personal in der Zentrale der Polizei müssen einzelne Anrufer auch mal viel Geduld haben. Ein Durchschnitt von 14 Sekunden Warten bedeutet, dass viele Anrufe nach wenigen Sekunden beantwortet werden. Dass aber andere Menschen erst nach 30, 40 oder 60 Sekunden dran kommen. Die längste Wartezeit bei einem Anruf dauerte im vergangenen Jahr 6,35 Minuten. 2017 waren es 11,08 Minuten. Vorher wurden die Werte nicht so konkret erfasst.

Die Rufannahme bei der 112, der entsprechenden Nummer der Feuerwehr, verläuft weniger zufriedenstellend. Im vergangenen Jahr dauerte es im Schnitt 20,7 Sekunden bis zu einem Gespräch. 2017 war es fast genauso lang. In den Jahren davor ergaben sich Zeiten zwischen knapp 11 und knapp 14 Sekunden. Die längste Zeit in der Warteschleife betrug 10.38 Minuten, 2017 waren es sogar mehr als 18 Minuten. Die Feuerwehr wies aber darauf hin, dass es sich hierbei um besondere Tage mit extremen Wetterereignissen wie dem Sturm Xavier im Jahr 2017 handeln kann. Dann sind die Telefonleitungen durch die schiere Menge der Anrufer überlastet.

Häufiger Missbrauch von Notrufnummern

Polizei und Feuerwehr klagen über häufigen Missbrauch der Notrufnummern. Viele Spaßanrufer, Betrunkene, Störer und verwirrte Menschen blockierten immer wieder die Nummern. Eingeleitet wurden im vergangenen Jahr mehr als 800 Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs gegen bekannte Verdächtige und fast 900 Ermittlungen gegen Unbekannt.

2017 hatte die Feuerwehr demnach mit einem besonderen Problem zu kämpfen. Sie erfasste 5735 Fälle von Notruf-Missbrauch. Damals habe es im Februar und März einen außergewöhnlichen „Mehrfachmissbrauch unter Nutzung technischer Hilfsmittel“ gegeben. Offenbar hatte jemand per automatischer Wahlwiederholung die Feuerwehr Dutzende oder Hunderte Mal am Tag angerufen.

Mehr zum Thema:

Unbekannte attackierten gezielt Notruf-Hotline der Feuerwehr

( dpa )