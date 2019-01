Italiener erstochen: Polizei ermittelt Verdächtigen

Berlin. Knapp zwei Jahre nach einem tödlichen Angriff gegen einen 34-Jährigen im Berliner Volkspark Friedrichshain ist ein Verdächtiger ermittelt worden. Dem Gleichaltrigen werde vorgeworfen, den Italiener im Mai 2017 mit einer Vielzahl von Stichen in den Oberkörper getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Der Tatverdächtige ist laut Angaben ein Mann aus dem niedersächsischen Cloppenburg, der seit dem Vorjahr in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist. Laut einem Beschluss des Landgerichts Oldenburg wurde er dort eingewiesen, weil er seine Mutter im Zustand der Schuldunfähigkeit im April 2018 in seiner Heimatstadt tötete. Der Verdächtige sei psychisch krank und habe massive Wahnvorstellungen.

Eine DNA-Spur an dem Berliner Opfer führte nach Angaben der Ermittler nun zu dem Mann aus Niedersachsen. Dieser habe die Tötung des Italieners eingeräumt und dabei auch Tatwissen geschildert. Der Tatverdächtige sei öfter in Berlin gewesen, so auch im Jahr 2017 für mehrere Monate.

Die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt geht davon aus, dass sich Opfer und Täter nicht kannten und sich zufällig begegneten. Das Tatmotiv sei noch nicht abschließend geklärt. "Es kann angenommen werden, dass auch hier die psychische Erkrankung des Tatverdächtigen eine Rolle gespielt hat", hieß es in der Mitteilung.

Passanten hatten das Opfer schwer verletzt in dem Park gefunden. Alarmierte Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Der Italiener starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

( dpa )