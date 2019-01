Berlin. Beim Überqueren eines Zebrastreifens in Berlin-Marzahn ist ein 28 Jahre alter Mann von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann schlug am Montagabend in der Poelchaustraße mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Autos auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 53 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

( dpa )