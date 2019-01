Nach Geldtransporter-Überfall: Festnahme bei Groß-Razzia in Berlin

Im Zusammenhang mit dem Überfall auf einen Geldtransporter im Oktober gab es am Dienstagmorgen Razzien in mehreren Stadtteilen.

Berlin. In Berlin werden im Zusammenhang mit dem Überfall auf einen Geldtransporter im Oktober in Mitte seit Dienstagmorgen um 6 Uhr Hausdurchsuchungen in diversen Stadtteilen vorgenommen. Durchsucht werden vier Wohnanschriften von zwei Beschuldigten im Alter von 25 und 38 Jahren unter anderen an der Gneisenaustraße in Kreuzberg, in Steglitz und Tempelhof. Das gaben die Polizei und die Staatsanwaltschaft Berlin am Dienstag bekannt. "Die Männer werden mit der Tat in Verbindung gebracht", so ein Polizeisprecher. Laut Informationen der Berliner Morgenpost soll es um kurz vor 10 Uhr eine Festnahme gegeben haben.

An dem Einsatz in Tempelhof, Steglitz und Kreuzberg waren auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) beteiligt.

Foto: Christoph Soeder/dpa

An dem Einsatz beteiligt sind insgesamt 180 Beamte - Ermittler, Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei. Sie erhoffen sich damit, weitere Beweismittel in dem Verfahren zu finden. Auch Autos wurden vor Ort durchsucht, darunter ein Smart an der Gneisenaustraße. Bei den Razzien wurden beide Beschuldigten in ihren Wohnungen angetroffen, wie die Polizei kurz nach 7 Uhr über Twitter mitteilte. "Bei dem Überfall haben die Täter auch scharfe Schusswaffen eingesetzt. Entsprechend vorsichtig sind wir nun", so der Sprecher.

Insgesamt waren 180 Personen im Einsatz

Foto: Morris Pudwell

Bei den vier Objekten handelte es sich um die Wohnungen, wo die Männer gemeldet sind, sowie die Wohnungen, in denen sie sich tatsächlich aufhalten. Während der Razzia waren die Männer laut Polizei in Gewahrsam. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Norbert Cioma, erklärte am Dienstag in einem Statement: "Sich mal in den Wohnungen von Tatverdächtigen umzuschauen, ist gerade in dem Bereich ein essentieller Bestandteil der Ermittlungsarbeit, da wir innerhalb der Familien und des sozialen Umfelds so gut wie keinerlei Kooperation erwarten können. Dass bei dieser Tat bereits nach gut drei Monaten Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden konnten, zeigt die herausragende Vorarbeit meiner Kollegen.“

Auch Autos wurden durchsucht

Foto: Morris Pudwell

Am 19. Oktober 2018 hatten zwei Autos gegen 7.30 Uhr den Geldtransporter an der Schillingstraße in Mitte gerammt und gestoppt. Fünf Männer bedrohten anschließend die Insassen des Transporters mit Schnellschusswaffen, brachen die Tür mit einem Spezialgerät gewaltsam auf und entwendeten einen hohen Geldbetrag. Danach flüchteten die Täter. Aus einem der Fluchtfahrzeuge wurde auf einen Funkstreifen, der die Verfolgung aufgenommen hatte, geschossen. Die Beute ging während der Flucht verloren.

Der Überfall ereignete sich in der Nähe des Alexanderplatzes

Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Im Dezember 2018 wurden bereits zwei Männer, die in Verdacht stehen, am Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein, festgenommen. Einer der beiden, ein 38 Jahre alter staatenloser Mann kurdisch-libanesischer Herkunft, war schon länger im Visier der Ermittler und soll enge Beziehungen zum Clan-Milieu der Hauptstadt pflegen. Wenige Tage später kam es zur zweiten Festnahme eines 32-Jährigen in Mariendorf. Er soll als Logistiker Beihilfe zum schweren Raub geleistet haben.

Überfall auf Geldtransport: So lief die Tat ab Maskierte haben einen Geldtransporter am Alexanderplatz überfallen. Der Raub fand Zeugen zufolge gegen 7.30 Uhr am 19. Oktober 2018 im Bereich Alexanderstraße/Schillingstraße statt. Auf der Flucht schossen die Täter. Überfall auf Geldtransport: So lief die Tat ab Louisa Lagé

Mehr zum Thema:

Überfall auf Geldtransporter: Räuber kommen aus Clan-Milieu

Polizei verhaftet zweiten Beschuldigten

( BM/jhe )