Stars auf Rezept bei „Charité“-Premiere im Zoo Palast

Bei diesem Event wären ein paar echte Ärzte vor Ort von Vorteil gewesen, um den Blutdruck der wartenden Autogrammjäger vor der Zoo Loge messen zu lassen. Den Grund für höhere Herzschlagfrequenzen lieferte das Staraufgebot der Premiere der zweiten Staffel des Serien-Hits „Charité“.

In den Zoo Palast an der Hardenbergstraße geladen waren unter anderen die Darsteller Ulrich Noethen (grandios als Professor Ferdinand Sauerbruch, das damalige Alphatier an der Charité), Luise Wolfram, Artjom Gilz und Jannik Schümann. Letzterer verriet: ,,Die Dreharbeiten in Prag waren eine frostige Angelegenheit, manchmal hatte ich vier Shirts übereinander an.“ Aufregend war für ihn eine etwas heißere Angelegenheit: „Es war spannend, die verbotene Liebesgeschichte zu spielen, die anhand meiner Figur Otto erzählt wird.“ Kollegin Mala Emde trotze mit Ingwertee den Minusgraden. Die Rolle als Medizinerin gefiel ihr, auch wenn sie zugab, eventuell eine Auffrischung ihres Erste-Hilfe-Kurses zu benötigen.

Szene aus der zweiten Staffel von "Charité".

Foto: ARD/Julie Vrabelova

Auf der VIP-Gästeliste standen unter anderen: der Regierende Bürgermeister Michael Müller, UFA-CEO Nico Hofmann sowie der Charité-Vorstandsvorsitzende Karl Max Einhäupl, die die Fortsetzung von „Charité“, welche in den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkriegs spielt, sehen wollten. Das Erste strahlt die sechsteilige Serie ab dem 19. Februar um 20.15 Uhr aus.