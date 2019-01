Halmich findet Flirten in Social-Media-Zeiten schwierig

Berlin. Die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich (42) ergreift beim Flirten auch mal die Initiative - bedauert aber, dass es schwieriger geworden sei. Das sagte sie bei der Präsentation ihrer 3D-Figur im Miniaturland "Little BIG City Berlin" am Montag. "Bei mir ist es Gott sei Dank so, dass ich häufiger angesprochen werde. Aber wenn mir ein Mann wirklich gefällt, kann ich auch mal mit einem Lächeln und Blickkontakt die Initiative ergreifen", sagte Halmich. "Ich muss allerdings sagen, dass das in Zeiten von Facebook und Instagram eher schwierig geworden ist, da viele den ganzen Tag nur noch auf ihr Handy starren." Ob sie vergeben oder Single ist, wollte die Wahlberlinerin nicht verraten.

( dpa )