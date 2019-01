Kohlekompromiss: Sicherheit für betroffene Dörfer gefordert

Welzow. Nach dem Kohlekompromiss hat der Umweltverband Grüne Liga von der Politik konkrete Pläne für die vom Tagebau betroffenen Regionen in der Lausitz gefordert. "Die im Bericht festgelegten Sofortmaßnahmen betreffen nicht die von der Abbaggerung bedrohten Dörfer", sagte René Schuster vom Umweltverband am Montag. Das sei der "größte Skandal" des Kohlekompromisses. Die Politik müsse festlegen, wann sie welche Kraftwerksblöcke abschalten will. Anwohner wie auch Mitarbeiter der Kraftwerke bräuchten jetzt Planungssicherheit. Bei einem Treffen der Bürgerinitiativen in den nächsten Tagen wolle man weitere Schritte und Aktionen planen, sagte Schuster.

Die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission, in der neben Politikern auch Klimaschützer, Gewerkschafter, Unternehmer und Forscher saßen, hatte sich am Wochenende auf einen Kohleausstieg bis 2038 verständigt. Im Abschlussbericht werden 40 Milliarden Euro Hilfen für die Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg vorgeschlagen. Ein früherer Ausstieg soll 2032 geprüft werden - stimmen die Betreiber zu, ist auch ein Ende 2035 möglich.

( dpa )