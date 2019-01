Wetterdienst warnt: Glatte Straße am Dienstagmorgen in Berlin

Der Deutsche Wetterdienst geht am Dienstagmorgen von einer "verbreiteten Glättegefahr" aus.

Potsdam. Autofahrer, aufgepasst! Am Dienstagmorgen kann es in Berlin und Brandenburg glatt werden. Es gebe "verbreitet Glättegefahr" durch geringfügigen Schneefall und Schneematsch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte.

Die Temperaturen liegen in der Nacht bei 0 bis -2 Grad, dazu gebe es zeitweise leichten Regen oder Schneeregen, später Schnee. Im Westen werde es glatt durch überfrierende Nässe, im Osten durch leichten Schneefall.

Im Verlauf des Morgens würden die Schneefälle nach Osten abziehen, danach stark bewölkt, teils aufgelockert und meist niederschlagsfrei, wie die DWD-Metereologen vorhersagen. Die Höchsttemperatur am Dienstag liegen bei drei Grad.

( dpa )