Nach Messerattacke: Opfer außer Lebensgefahr

Berlin. Nach einer Messerattacke in einem Club im Berliner Stadtteil Wedding ist das Opfer außer Lebensgefahr. Der Zustand des Verletzten sei stabil, teilte die Polizei am Montag mit. Am frühen Sonntagmorgen wurde der 23-Jährige im Eingangsbereich des Clubs in der Reinickendorfer Straße mit einer lebensbedrohlichen Stichverletzung in der Brust aufgefunden. Vor Ort wurde er reanimiert, im Krankenhaus schließlich notoperiert.

Zu Täter und Tathergang hielten sich die Ermittler auch am Montag weiter bedeckt. Zu einem Bericht der "Berliner Morgenpost", wonach ein Spezialeinsatzkommando den flüchtigen Täter an einer vermuteten Adresse nicht antraf, gab es von der Polizei am Montag weder eine Bestätigung noch ein Dementi. In dem Fall ermittelt die Mordkommission.

( dpa )