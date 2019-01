Berlin Volleys gewinnen bei Tabellenführer Herrsching

Neuzugang Sergej Grankin von den Berlin Volleys am Ball.

Berlin. Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga einen überraschenden Auswärtserfolg bei den Volleys Herrsching gefeiert. Nur drei Tage nach dem klaren 0:3 gegen den VfB Friedrichshafen setzte sich der deutsche Meister am Samstagabend mit 3:1 (25:23, 25:17, 18:25, 25:20) beim bisherigen Tabellenführer durch. Für die Volleys war es vor 1000 Zuschauern der sechste Ligasieg in den vergangenen sieben Spielen.

Der Hauptstadtclub startete mäßig, lag im ersten Satz mit 6:11 und 14:19 zurück. Das Team von Trainer Cedric Enard drehte jedoch in der Schlussphase das Geschehen. Der Gewinn des Durchgangs brachte Selbstvertrauen, der Amerikaner Kyle Russell sorgte für die 2:0-Satzführung. Nach einer Pause verloren die Volleys die Kontrolle, lagen auch im vierten Durchgang zunächst zurück. Zum Ende dominierten die Volleys aber wieder, Nicolas Le Goff machte den Sieg perfekt.

Berlin ist nach dem zehnten Sieg im 14. Saisonspiel Vierter, Herrsching rutschte auf Rang drei ab. Neuer Tabellenführer ist Friedrichshafen nach einem 3:0-Erfolg über Giesen.

( dpa )