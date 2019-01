Turbine Potsdam bei eigenem Hallenturnier unter Zugzwang

Potsdam. Turbine Potsdam muss beim eigenen Internationalen Hallencup um die Halbfinalteilnahme bangen. Nach dem ersten Turniertag in der MBS-Arena hat der Frauenfußball-Bundesligist sieben Zähler aus vier Spielen auf dem Konto und liegt in der Gruppe punktgleich mit St. Pölten hinter Sparta Prag (9).

Zwar gewann Turbine zweimal klar 5:0 gegen Celtic Glasgow und Prag. Doch gegen St. Pölten verloren die Brandenburgerinnen nach einem 1:1 im ersten Spiel zum Auftakt der Rückrunde mit 1:2. So sind die Potsdamerinnen, bei denen zahlreiche Stammspielerinnen wie Svenja Huth, Lena Petermann oder Felicitas Rauch nicht dabei waren, am Sonntag in den abschließenden Gruppenspielen unter Zugzwang.

In der Gruppe B führt nach dem ersten Tag Czarni Sosnowiec (Polen, 9 Punkte) vor MTK Budapest (6), Gintra Universitetas (Litauen, 3) und Roter Stern Belgrad (2). Besonderer Höhepunkt war das Einlagespiel der Turbine-Legenden. Das Team mit unter anderem Anja Mittag und Weltfußballerin Nadine Keßler gewann dabei gegen die Auswahl, die von Trainerlegende Bernd Schröder betreut wurde, mit Fatmire Bajramaj-Alushi und Navina Omilade 6:3. Der Spaß stand im Vordergrund. Auf die Frage nach der Vorbereitung auf das Spiel antwortete Bajramai-Alushi augenzwinkernd: "Die war sehr intensiv - einmal habe ich trainiert." Ob das Legendenspiel zur ständigen Einrichtung beim Hallencup wird, ist offen.

( dpa )