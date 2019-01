Grüne Woche in Berlin: Tierisch was los hier

Am Sonntag endet die Grüne Woche in Berlin. Für Familien gibt es noch einmal viel zu sehen.

Grüne Woche Tierisch was los hier

Berlin. „Das ist einfach die Grüne Woche“, schwärmt Birgit Skambraks in der Tierhalle. Gerade hat die 50-Jährige mit ihrem Enkel Dylan und ihrer Tochter Linda die Skuddeschafe ausfindig gemacht. Diese Schafe sind sehr genügsame Tiere, erklärt der beistehende Schäfer. Den Tieren bereite der Kontakt zu Menschen auch Spaß, erzählt er weiter. Deswegen dürfen die Skambraks auch kurz auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen. Dafür sind sie ja immerhin extra aus Brandenburg angereist. Schnell stehen viele Kinder bereit, die die Tiere auch streicheln wollen.

Doch nicht nur Schafe werden den Besuchern der Grünen Woche geboten. Direkt neben den Skuddeschafen stehen die Ziegen. Für diese ist Karl-Heinz Frank zuständig. Er selbst hat seit 1985 einen kleinen Betrieb in Oberfranken und ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes deutscher Ziegenzüchter. Ihm ist die Grüne Woche sehr wichtig, da er hofft, „der Stadtbevölkerung die Tierwelt nahezubringen“, erklärt er. Sonst habe er Angst, dass „die Kinder am Ende noch denken, die Kuh sei lila“. Doch das ist nicht sein einziges Ziel. Er möchte auf die zunehmenden Schwierigkeiten für die Betriebe aufmerksam machen. Das sei auf der einen Seite die wirtschaftliche Belastung, aber auch die Zunahme von Wölfen. Die stellten für die Schafe eine große Gefahr dar. Hier wünscht sich Frank schnelle politische Lösungen.

Die Bullen bringen 7,5 Tonnen auf die Waage

Doch von den Wölfen bekommt der Besucher der Grünen Woche nicht viel mit. Hier geht es um andere. Unmittelbar neben den Schafen und Ziegen sind die Rinder zu sehen. 7,5 Tonnen bringen die fünf schwersten Bullen – Condor, Makur, Olliver, Elton und Kaftan – nach Angaben der Grünen Woche auf die Waage. Neben den Schwergewichten gibt es mehr als 20 Rindersorten zu bestaunen. Während diese in ihren Boxen sind, kann man auf der Hippologica Pferde in Aktion betrachten, wo sie sich in pulsierender Atmosphäre austoben.

Landwirt Hermann Maack kämmt den Welsh-Black-Bullen Elton.

Foto: Maurizio Gambarini / Sergej Glanze

Neben den Nutztieren stehen eine Halle weiter die Haustiere. Der Berliner Katzenverein Pro-Kat e. V. zeigt verschiedene Rassekatzen – wie Perser oder Britisch Kurzhaar. Manuela Schröter ist stolze Besitzerin von zehn Katzen. Die 49-Jährige züchtet selbst Sibirische Wildkatzen. Sie freut sich am meisten „auf die Augen der neuen Besitzer, wenn sie ihre Katze das erste Mal sehen“, berichtet sie.

Auch Hunde sind vertreten: Auf einer Aktionsfläche werden täglich Hundevorführungen präsentiert. Mit dabei sind Deutsche Doggen, Leonberger oder Pudel. Besondere Attraktion sind die deutschen Spitze. Sie fallen durch ihr langes, kuscheliges Fell vor allem Kindern auf. „Spitze sind auf jeden Fall Familienhunde, sie sind pflegeleicht, man muss sie nicht oft kämmen“, erzählt Jutta Zippan. Die Bad Karowerin ist selbst stolze Besitzerin zweier Hunde. Auch die Familie Tresselt-Schult wurde durch die Hunde angelockt. Beim Streicheln lacht die Mutter Yanin Tresselt: „Die fühlen sich ja an wie Spielzeug, herrlich!“ Auch ihre Töchter Anna und Hannah sind begeistert von den Hunden und wollen sich gar nicht mehr richtig trennen. Wem Kühe, Pferde oder Hunde zu langweilig sind, kann Gespensterschrecken, Gottesanbeterinnen oder Grabfrösche aus der Nähe beobachten. Diese werden vom privaten Museum für Tierkunde ausgestellt. Auch Vogelspinnen und Schlangen können bewundert werden.

Züchterin Manuela Schröter zeigt ihre Sibirischen Katzen.

Foto: jörg Krauthöfer /Funke MedienGruppe / Jörg Krauthöfer

Tag und Nacht sind Tierärzte vor Ort

Bei all den Tieren werde auf deren Gesundheit während der Grünen Woche großer Wert gelegt, sagte Pressesprecher Wolfgang Rogall. Amtstierärzte würden die Tiere bei ihrer Ankunft kontrollieren, die Veterinäraufsicht des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf kontrolliert zudem deren Haltungsbedingungen. „Zusätzlich haben wir hier Tag und Nacht eine tierärztliche Betreuung“, so Rogall. Daneben seien Pfleger und eine Stallcrew im Einsatz.

Hinweise darauf, dass Verstöße gegen den Tierschutz gemeldet worden seien, habe er keine bekommen, sagte Rogall am Sonnabend. Auch bei der Grünen Woche 2018 wurden keine Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt, wie die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz damals auf eine Kleine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Stefan Taschner mitteilte. Dennoch: Nach zehn Tagen auf der Grünen Woche mit voraussichtlich rund 400.000 Besuchern, 1750 Ausstellern aus 61 Ländern und ihren 100.000 Produkten wird es für alle Beteiligten gut sein, wenn es wieder nach Hause geht. Für die Menschen wie auch für die Tiere.

Mehr zum Thema:

Was Sternekoch Rolf Zacherl auf der Grünen Woche schmeckt

Wichtiger Beitrag von Kleingärtnern - Dünger made in Berlin

Besuch auf dem Erlebnisbauernhof: Woher Brot und Eier kommen