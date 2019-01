U-Bahn-Pöbler wieder auf freiem Fuß

Der Mann, der in der U5 einen Polizisten angegriffen hatte, ist am Freitag gefasst worden. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß.

Berlin. Ein Mann, der in einer Berliner U-Bahn einen Objektschützer (gehört zur Polizei) angepöbelt hat und festgenommen wurde, ist wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte die Polizei der Berliner Morgenpost am Sonnabend. Der Mann habe eine feste Wohnanschrift und es bestehe keine Fluchtgefahr, hieß es. Gegen den Mann wird unter anderem wegen Bedrohung ermittelt.

Der Fall war an die Öffentlichkeit gelangt, weil beim Kurznachrichtendienst Twitter ein Video der Verbalattacke kursierte. Der Vorfall ereignete sich in der U5 ab zwischen Wuhletal und Kaulsdorf. Zu sehen ist, wie ein junger Mann sich vor dem Polizisten aufbaut und ihn auf unflätige Weise beschimpft. „Ich habe weder Respekt vor Vater Staat, weder Respekt vor dir. Auf deine scheiß Uniform rotze ich, Alter. Hast du gerade gesehen?“ Der derart beschimpfte Mann bleibt ruhig und versucht zu deeskalieren.

Das hielt den Pöbler allerdings nicht davon ab, noch weiter an den Wachschützer heranzurücken, bis er mit seinem Gesicht ganz nahe ist. Der Objektschützer hält schützend die Hand vor den Kopf und drückt den aggressiven Mann dann leicht von sich weg. Der reagiert mit einem Schlag in die Bauchgegend und weiteren Schimpftiraden. „Fass mich noch einmal an, du Wichser!“, droht der Pöbler. „Dann wirst du von mir ein paar in die Fresse kriegen. Dann kann ich dir versprechen, dass du tot bist.“ Wieder bleibt der Polizist ruhig, reagiert mit einem „Hey komm!“

