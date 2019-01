Brandstifter zünden Pritschenwagen und Müllcontainer an

Berlin. Unbekannte haben an einem Auto und einem Müllcontainer in Marzahn-Hellersdorf Feuer gelegt. In der Nacht zum Samstag brannte es zunächst auf der Ladefläche eines Pritschenwagens in der Sudermannstraße, wie die Polizei mitteilte. Ein Anwohner rief angesichts der Flammen die Feuerwehr, die den Brand löschte. Wenig später bekämpften Einsatzkräfte einen weiteren Brand: an einem Müllcontainer auf dem Hof eines Getränkemarktes in der Hönower Straße. Diese liegt in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort. Die Ermittlungen übernimmt ein Brandkommissariat.

( dpa )