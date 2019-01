Bildung Immer mehr freie Schulen in Brandenburg

Potsdam. In Brandenburg wächst die Zahl der Schulen in freier Trägerschaft - und mit ihr die Schülerzahl. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit besuchten über 32 000 Schüler die 176 Einrichtungen im Land, teilte der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Privatschulen Berlin-Brandenburg (VDP), Volker Symalla, mit. Laut Bildungsministerium in Potsdam entspricht das einem Anteil von knapp elf Prozent der Schülerschaft Brandenburgs. Vor zehn Jahren seien es erst 7,2 Prozent gewesen. Während die Schülerzahlen steigen, wird es für freie Schulen schwerer, Lehrer zu finden und zu halten. Konkurrenten seien dabei immer mehr die staatlichen Schulen, die zum Beispiel mit Verbeamtung locken.

( dpa )