Wetter in der Hauptstadt Schnee in der Berlin - es besteht Glatteisgefahr

Berlin. In der Nacht zu Sonnabend hat es in der Berlin leicht geschneit. Auch am Vormittag ist es noch bedeckt mit leichtem Schneefall mit Mengen zwischen einem und drei Zentimetern. Zudem verbreitet sich leichter Frost zwischen minus einem und plus vier Grad. Vom Westen her kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gefrierenden Regen geben – es besteht lokale Glatteisgefahr.

Ein ähnliches Bild prognostiziert der DWD für den Sonntag. Bei dichten Wolken, Regen und Schneeregen sowie Temperaturen zwischen null und fünf Grad endet die Woche. Dazu weht schwacher Südostwind.

( BM )