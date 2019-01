Grüne Woche erreicht wohl Besucherzahl des Vorjahres

Berlin. Die Agrarmesse Grüne Woche in Berlin zieht wohl etwa genauso viele Besucher wie im Vorjahr an. Bis zum Freitagmorgen wurden etwa 300 000 Fach- und Privatleute gezählt, wie ein Sprecher der Messe Berlin am Nachmittag sagte. Die Schau läuft seit rund einer Woche und dauert noch bis zum Sonntag - es werden wie 2018 rund 400 000 Besucher erwartet. Die letzten Tage der Messe seien traditionell besonders stark nachgefragt.

Dem Deutschen Bauernverband zufolge war unter anderem der Erlebnisbauernhof ein großer Anziehungspunkt - so kamen auch 20 Schulklassen dorthin. Laut Messe Berlin zog es viele Gäste zu den Ständen des Partnerlandes Finnland. Viele hätten sich für Beeren, Wildfleisch, Fisch und Haferprodukte interessiert.

Die Leistungsschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau hat eine 93 Jahre alte Geschichte. Dieses Mal machen 1750 Aussteller aus 61 Ländern in den Hallen am Funkturm mit.

( dpa )