Polizei überprüft angebliche Hitler-Aquarelle

Berlin. Nach der Beschlagnahme dreier Bilder, die angeblich von Adolf Hitler gemalt wurden, untersuchen Experten in Berlin jetzt die Aquarelle. Wie ein Sprecher der Hauptstadt-Polizei am Freitag weiter mitteilte, werden Kriminaltechniker die Bilder mit ihren technischen Möglichkeiten checken. Zudem sollten Kunsthistoriker hinzugezogen worden. Auch die Echtheit der Signatur werde überprüft. Wann die Analyse fertig wird, sei offen.

Die Polizei hatte die Bilder am Donnerstag vor einer geplanten Auktion in Berlin-Pankow sichergestellt. Es gebe begründete Zweifel an der Echtheit, hatte eine Sprecherin der Behörde gesagt. Bei einer Internetwache war demnach zuvor eine Strafanzeige eingegangen.

Laut Auktionshaus sollen es Landschaftsbilder aus den Jahren 1910 und 1911 sein und aus einer Kölner Familiensammlung stammen.

Die Ermittler hatten laut Polizei einen Gerichtsbeschluss erwirkt, so dass die Räumlichkeiten in Pankow durchsucht und die Bilder beschlagnahmt werden konnten.

Das Auktionshaus verwies am Freitag darauf, in dem Verfahren lediglich Zeuge zu sein und zur Herausgabe der Bilder verpflichtet gewesen zu sein. Gebe es bei Versteigerungsobjekten "auch nur den kleinsten Hinweis auf eine Fälschung", werde ein Verkauf stets abgelehnt. "Im konkreten Fall liegt uns ein Gutachten zur Echtheit der Werke vor", hieß es in einer Erklärung.

( dpa )