Schiffbare Verbindung für Lausitzer Seen vor Bau

Chemnitz. Mit jahrelanger Verzögerung können Blunoer Südsee und Neuwieser See in der Lausitz eine schiffbare Verbindung erhalten. Die Landesdirektion Sachsen in Chemnitz hat für den nötigen Überleiter 3a nach Angaben vom Freitag Baurecht erlassen. Er befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Elsterheide (Landkreis Bautzen) und ist einschließlich der Fahrrinnen 420 Meter lang und 6 bis 25 Meter breit, wie die Behörde mitteilte. Das diene der Nutzung des stillgelegten Tagebaus Spreetal für Erholung und Freizeit und dem Wasseraustausch zwischen den Seen.

Das Projekt war bereits 2009 genehmigt worden, konnte wegen eines großflächigen Grundbruchs im Tagebau 2010 aber nicht realisiert werden. Die Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) hatte danach die Pläne überarbeitet, vor allem hinsichtlich der Standsicherheit der geplanten Brücke.

( dpa )