"Jemeinsam": Christopher Street Day mit neuem Motto

Berlin. Die Parade zum Christopher Street Day (CSD) zieht am 27. Juli unter dem Motto "Queer sind Berlin - Jemeinsam!" durch die Stadt. "Wir haben bereits vieles gemeinsam erkämpft, aber müssen auch in Zukunft solidarisch füreinander einstehen", teilte der CSD-Vorstand dazu am Donnerstagabend mit. Gewählt worden sei das Motto in einer fast vierstündigen Sitzung aus 82 eingereichten Vorschlägen.

Die schwul-lesbische Parade zieht traditionell von der City West zum Brandenburger Tor. Für 2020 wird diskutiert, ob es zur Abwechslung eine andere Strecke geben sollte, etwa als Verbindung zwischen Ost und West. Zur alternativen Streckenführung sind eine Arbeitsgruppe und eine Machbarkeitsanalyse geplant.

( dpa )