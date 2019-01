Lokalmatadoren Kluge/Reinhardt übernehmen Führung in Berlin

Berlin. Die Madison-Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt haben nach der ersten Nacht beim 108. Berliner Sechstagerennen die Führung übernommen. Die Berliner Lokalmatadoren führen mit 90 Punkten vor den rundengleichen Mannschaften Marc Hester/Jesper Morkov (Dänemark/83) und Henning Bommel/Kersten Thiele (Berlin/71). "Bei mir lief es noch nicht so rund, aber wir sind trotzdem ganz gut unterwegs", sagte Kluge, der am Sonntag noch bei der Tour Down Under in Australien am Start gewesen war. Die seit einem Trainingsunfall querschnittgelähmte Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel gab am Donnerstag vor 5800 Zuschauern den Startschuss im Velodrom.

( dpa )