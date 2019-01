Berlins Cheftrainer Pal Dardai steht vor dem Spielebginn am Spielfeldrand.

Fußball Vertrauen in Dardai: Hertha will Schalke überraschen

Berlin. Zu Beginn einer Serie von drei Heimspielen nacheinander will Hertha BSC die weiter nach Verbesserungen ringenden Schalker überraschen. "Wir sind sehr gut vorbereitet und werden auch etwas anders machen als zuletzt", kündigte Pal Dardai an, der gerade das Vertrauen der Clubführung für eine weitere Saison als Chefcoach erhalten hat. Der zum Abschluss der Hinrunde noch schwächelnde Berliner Fußball-Erstligist war mit einem 3:1-Sieg in Nürnberg ins Pflichtspieljahr 2019 gestartet. Auch Schalkes Jahresauftakt war mit einem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg gelungen. Dennoch liegt Berlin als Tabellensiebter (27 Punkte) vor der Partie heute noch klar vor dem FC Schalke 04 (Zwölfter/21).

( dpa )