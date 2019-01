Schließfächer in Bank aufgebrochen: Einbrecher flüchtig

Berlin. Einbrecher sind in eine Bank in Berlin-Reinickendorf gelangt und haben dort mehrere Schließfächer aufgebrochen. Ein Zeuge alarmierte gegen 18 Uhr die Polizei, nachdem er am Keller der Bankfiliale in der Scharnweberstraße "verdächtige Wahrnehmungen" gemacht hatte, wie die Beamten mitteilten. Ersten Erkenntnissen zufolge kamen die Täter über einen Nebeneingang in den Keller. Die Einbrecher entkamen unerkannt - ob sie Beute machten, war noch offen. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt.

( dpa )