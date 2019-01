Schüler gehen Freitag für den Kohle-Ausstieg auf die Straße

Berlin. Die möglicherweise entscheidende Sitzung der Kohlekommission wird am Freitag (12.00 Uhr) auch von einer Schüler-Demonstration in Berlin begleitet. Die Bewegung Fridays For Future (Freitage für die Zukunft) rechnet in der Hauptstadt mit mehreren Tausend Teilnehmern aus ganz Deutschland. Geplant sei auch ein Demonstrationszug zum Kanzleramt, kündigte die Organisation an. Die sogenannte Kohlekommission trifft sich am selben Tag zu möglicherweise entscheidenden Beratungen über die Frage des Ausstiegs aus der Kohle.

Busse sollen Schülerinnen und Schüler nach Berlin bringen. Für die, die nicht anreisen können, solle es nach Angaben der Organisation in anderen deutschen Städten Solidaritätskundgebungen geben. Bereits am vergangenen Freitag protestierten Jugendliche in mehreren Städten deutschlandweit für eine bessere Klimapolitik.

Ablauf:

12:00 Uhr: Start vor dem BMWi (Invalidenstraße 48)

13:00 Uhr: Demozug zum Kanzleramt

13:30 Uhr: Zwischenkundgebung zwischen Kanzleramt und Bundestag

14:00 Uhr: Demozug zurück zum BMWi & Abschlusskundgebung

16:00 Uhr: Ende des Klimastreiks!

