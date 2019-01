Großrazzia gegen Waffenschmuggler in Berlin

Berlin. Mit einer Großrazzia ist die Polizei in Berlin und Brandenburg am Donnerstag gegen eine internationale Waffenschmuggler-Bande vorgegangen. Die Ermittler durchsuchten 26 Wohnungen und Kneipen in den Bezirken Spandau und Reinickendorf sowie in der Umgebung. Zeitgleich fanden auch Razzien in den Niederlanden statt.

Bei den Einsätzen wurden vier Menschen verhaftet. Insgesamt gibt es zehn Verdächtige. Sie sollen umgebaute Pistolen aus der Slowakei eingeschmuggelt und verkauft haben. An der Razzia waren rund 300 Beamte der Berliner und Brandenburger Polizei, darunter auch Spezialeinsatzkräfte (SEK), beteiligt. Schwerpunkt war die Spandauer Altstadt. Unter anderem durchsuchte die Polizei dort eine Kneipe.

Es bestehe der dringende Verdacht, dass seit 2017 in mindestens zehn Fällen Glock-Pistolen als kleinkalibrige sogenannte Flobert-Waffen ins kriminelle Milieu verkauft wurden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mitteilte. Die Waffen sollen dafür umgebaut worden sein. Die Pistolen wurden offenbar in der Slowakei mit zugeschweißten Läufen legal erworben. In Berlin wurden sie aufgebohrt und wieder einsatzfähig gemacht. Gegen den mutmaßlichen Importeur, einen 57 Jahre alten Russen, und den Weiterverkäufer, einen 56 Jahre alten Türken, wurden Haftbefehle erlassen. Die Haftbefehle gegen zwei weitere Personen stehen im Zusammenhang mit anderen Ermittlungen.

Verfahren aus vergangenem Jahr als Hintergrund

Hintergrund für die Razzia ist nach Informationen der Berliner Morgenpost ein Verfahren aus dem vergangenen Jahr. Damals wurde bei einer Razzia im Drogen- und Falschgeldmilieu eine Glock-Pistole gefunden. Die Ermittler verfolgten diese Spur und stießen auf ein Netzwerk, das zu der Razzien führte. Immer wieder waren bei kriminellen Taten in Berlin die gleichen Glock-Pistolen aufgetaucht. Die Waffenhändler sollen alle möglichen Kriminellen beliefert haben, darunter offenbar auch Mitglieder von Clans. Mehr als 70 solcher Waffen wurden laut Polizei in den vergangenen anderthalb Jahren im kriminellen Milieu in Berlin sichergestellt. Die Spur führt auch zu Clans, aber nicht ausschließlich.

Ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) lobte die Arbeit der Sicherheitsbehörden. „Der professionelle Einsatz am Morgen ist das Resultat langwieriger Ermittlungen und hartnäckiger Arbeit in den letzten Monaten“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro. „Wir sagen nicht ohne Grund, dass wir bei all der öffentlichen Diskussion um die Organisierte Kriminalität eben nicht nur arabische Clans auf dem Schirm haben dürfen.“ Der Fall zeige, dass es multikulturelle Netzwerke gebe, die über Landesgrenzen hinweg agieren würden und für Schwerstkriminalität in Berlin verantwortlich seien.

Immer wieder ermittelt die Polizei in Deutschland wegen Waffen aus der Slowakei. Experten sehen seit Jahren mit Sorge einen internationalen Handel mit vermeintlichen Deko-Waffen. Sie werfen dem Land lasche Vorschriften zum Umbau von Kriegs- in Schreckschusswaffen vor. Offenbar werden scharfe Pistolen zu Deko-Waffen umgebaut, um sie verkaufen zu können. Diese Umbauten können dann zum Teil wieder rückgängig gemacht werden. Neben Deko-Waffen sind auch Waffen aus den Jugoslawien-Kriegen auf dem Markt.