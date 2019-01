Andreas Geisel: „Berlin ist der falsche Ort für eure Taten“

Berlin. Am Donnerstag gab sich Berlins Innensenator An­dreas Geisel (SPD) zufrieden mit der Arbeit der Ermittler. „Die zahlreichen Kontrollen, Durchsuchungen und Festnahmen der letzten Wochen zeigen ganz deutlich, dass sich der Rechtsstaat nicht von Kriminellen auf der Nase herumtanzen lässt“, sagte er der Berliner Morgenpost. Vor einer Woche war mit Arafat Abou-Chaker einer der bekanntesten Berliner Clanpaten im Gerichtssaal festgenommen worden.

An diesem Montag wurde wie berichtet ein Bruder von Arafat Abou-Chaker in Dänemark verhaftet. Die Berliner Staatsanwaltschaft ließ ihn mit internationalem Haftbefehl suchen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft und soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Laut Staatsanwaltschaft ist noch unklar, wann das der Fall sein wird. Beide Brüder stehen im Verdacht, die Entführung der Kinder und der Frau des Berliner Rappers Bushido geplant zu haben. Ein Anwalt der Familie war für die Berliner Morgenpost bislang noch nicht erreichbar.

Die Berliner Szene ist seit Wochen in Bewegung

Seit Wochen ist die Szene in Berlin in Bewegung. Zahlreiche Razzien, vor allem in Neukölln, sorgten in den vergangenen Wochen auch über die Stadtgrenzen hinaus für Schlagzeilen. Der Streit zwischen dem Abou-Chaker-Clan und Bushido ist nur der bekannteste von vielen Konflikten.

Findet klare Worte: Andreas Geisel.

Foto: Amin Akhtar

„Wer glaubte, die Clans könnten tun und lassen, was sie wollen, wird jetzt eines Besseren belehrt“, sagte Geisel dieser Zeitung. Berlin habe seine Kräfte gebündelt und gehe breit aufgestellt gegen kriminelle Strukturen vor. „In dieser Stadt gelten Regeln, und diese Regeln setzen wir durch. Ordnungsämter, Gewerbeaufsicht, Finanzermittler, Polizisten und Staatsanwälte sind eng miteinander vernetzt und arbeiten Hand in Hand“, so Geisel weiter. Das tue man aber unabhängig von der Staatsangehörigkeit oder von bestehenden Familienbanden. An die Adresse krimineller Familienclans sagte Geisel: „Ihnen sagen wir ganz klar: Berlin ist der falsche Ort für eure Taten.“

Die Ermittlungen im Fall Abou-Chaker gehen maßgeblich auch auf Aussagen von Bushido und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi zurück. Lange war der bekannte Rapper ein Weggefährte Abou-Chakers, der ihm half, sich von seinem früheren Plattenlabel „Aggro Berlin“ loszulösen. Aus Geschäftspartnern wurden enge Freunde. Abou-Chaker war Bushidos Trauzeuge, die beiden kauften mehrere Villen auf einem Anwesen in Kleinmachnow bei Berlin, der Rapper stellte dem Clanchef eine Generalvollmacht aus.

Rapper-Ehepaar habe sich Freiheit erkaufen müssen

Aber Anna-Maria Ferchichi wurde der Einfluss Abou-Chakers auf die Familie zu groß. Später berichtete sie gemeinsam mit ihrem Mann in einem Interview mit dem „Stern“ davon, wie Bushidos Beschützer 50 Prozent seiner Einnahmen einbehielt, dass er ihm vorschrieb, wie er mit seiner Frau umgehen sollte. Ferchichi verließ ihren Mann samt der vier Kinder. Fünf Monate später kehrte sie zurück. Die Bedingung: Bushido musste sich von Abou-Chaker lossagen.

Schwierige Zeiten für ein Glamourpaar: Bushido und seine Frau Anna-Maria haben Verbindungen zu arabischen Familienclans.

Foto: Getty Images / WireImage/Getty Images

Im Interview mit dem „Stern“ sagten die beiden, sie hätten sich ihre Freiheit von Abou-Chaker für 2,5 Millionen Euro erkaufen müssen. Und noch etwas anderes musste Bushido tun, so berichten es Beobachter, das legen seine Aussagen nahe. Um sicher leben zu können, musste er sich mit einer anderen, polizeibekannten Großfamilie und deren Chef Ashfar R. einlassen.

Nachdem unter anderem eine Aussteigerin aus dem Abou-Chaker-Clan den mutmaßlichen Clanchef und seinen Bruder belastetet hat – sie sollen neben der Entführung einen Säureanschlag auf Bushidos Frau geplant haben –, ist die Halbwelt in Aufruhr. Und die Rapszene.

Rapper Capital Bra: Video-Trennung von Bushido

Am Dienstag tauchte eine Videobotschaft auf dem Instagram-Account des Berliner Rappers Capital Bra auf. Der hat eine kriminelle Vergangenheit, ist aber einer der erfolgreichsten Musiker der letzten Jahre. Seit Sommer 2018 war er bei Bushidos Musiklabel „Ersguterjunge“ unter Vertrag – Clanchef Ashfar R. lotste ihn dorthin. In seiner Video-Trennung von Bushido sagte er, er könne nicht mehr mit einem Labelboss zusammenarbeiten der „intensiv mit der Polizei arbeitet“.

Capital Bra weiter: „Jetzt scheißt er Leute an, die Leute gehen in den Knast. Ich bin nicht für so was. Polizei ist jetzt dein Team.“ Jetzt wartet die Szene auf die Reaktion von Ashfar R., Bushidos Beschützer. Sollte auch er sich abwenden, stünde der einst erfolgreichste Rapper Deutschlands ohne Beschützer da.

Wie groß der Unmut in der Rapperszene über Bushido ist, zeigt ein neues Video, das Capital Bra unter dem Pseudonym „Joker Bra“ zusammen mit dem Berliner Künstler Samra einen Tag vor der überraschenden Trennung veröffentlichte. Es trägt den Titel „Fick 31er“ – eine Anspielung auf die Kronzeugenregelung und in der Szene gleichbedeutend mit einem Verräter.

Dass auf dicke Sprüche in Rapvideos Taten folgen können, zeigt ein Vorfall aus Dresden. Hier kam es im Sommer 2017 zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, als Clanmitglieder das Tonstudio eines verfeindeten Rappers stürmen wollten.

