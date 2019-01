Neue Pläne für den RBB

Volker Wieprecht verstärkt das Moderationsteam der „Abendschau“ ab 2. Februar an den Wochenenden.

Der Rundfunksender soll neue Moderatoren und mehr Eigenproduktionen kriegen, so die Pläne der Intendantin Patricia Schlesinger.

Berlin/Brandenburg. Es ist ein beachtliches Paket an neuen Formaten, Sendungen, Filmen und Gesichtern beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Bei der Pressekonferenz von Intendantin Patricia Schlesinger und ihrem Programmchef Jan Schulte-Kellinghaus wird man mit Informationen zu Erneuerung, Bewährtem, aber auch Missglücktem wie der Sendung „Erlebnis Geschichte“ überschüttet.

Das Bemerkenswerteste jenseits aller Fakten ist vielleicht: Der RBB verströmt einen Hauch Humor und ironischer Selbstwahrnehmung. Was toll und zugleich in Berlin ein Risiko ist, weil irgendjemand immer etwas falsch versteht, aber es wirkt grundehrlich. Die Intendantin kündigt fürs Fernsehen beiläufig eine Comedy-Serie auf dem Land an, mehr wird noch nicht preisgegeben.

Ein witzig überdrehter Einspieler erklärt, dass der RBB seine starke Radiomarke Fritz zur Digitalmarke umbaut und unter „It’s Fritz“ auf verschiedenen Kanälen junge Zuhörer sucht. Die sitzen im Einspieler schweigend nebeneinander, haben das Smartphone in der Hand und Kopfhörer im Ohr. Kommunikation heute. Am 4. Februar startet auch RBB 88.8, hervorgegangen aus radioBerlin 88.8. Als neue Moderatoren sind Lydia Mikiforow für die „Früh-früh-Show“ ab 5 Uhr und Tim Koschwitz mit „Guten Morgen Berlin“ ab 7 Uhr angekündigt.

Bei der "Abenschau" gibt es neue Gesichter zu sehen

Neue Gesichter wird man in der Berliner „Abendschau“ sehen: Volker Wieprecht und Sarah Zerdick stoßen ins Team zu Eva-Maria Lemke und Sascha Hingst. Am 6. Februar wird erstmals Franziska Maushake „Brandenburg aktuell“ moderieren, zuvor war sie als Wetterfee durchs Land gezogen. „Wir krempeln den RBB im Programm um“, sagt Patricia Schlesinger. Man werde stärker als bisher als Produzent auftreten. Regionale Information soll mehr bedient werden. „Der RBB soll ein guter Freund sein“, sagt die Intendantin. Neue Formate wollen näher an die Menschen heranrücken.

Foto: Jenny Sieboldt/RBB

Auf der anderen Seite spricht das Filmangebot für sich. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls werden der Agententhriller „Wendezeit“ über eine Doppelagentin in West-Berlin sowie eine Dokumentation über die Hauptverwaltung Aufklärung, die Auslandsspionage der Stasi, gezeigt. Mit „Die Heiland“ startet eine neue Staffel der erfolgreichen Geschichte einer blinden Anwältin in der ARD.

In einem weiteren Einspieler bei der Vorschau kommt ein legendärer Berliner zu Wort. Er sagt über sich selbst: „Das Gegenteil von einem anonymen Alkoholiker heißt Harald Juhnke.“ Angekündigt ist ein Fernsehfilm über den Entertainer beim „FilmMittwoch im Ersten“. Auch mit den „Finals“, den Endrunden von zwölf deutschen Sportmeisterschaften, sendet der RBB am 3. August live für die ARD aus dem Olympiastadion.