Gefährlicher Stoff ausgetreten: vier Menschen verletzt

Ein Feuerwehrauto in Berlin.

Nach dem Austritt eines gefährlichen Stoffes auf einem Firmengelände in Prützke (Potsdam-Mittelmark) sind vier Menschen verletzt worden. Bei den Verletzten handelte es sich um Mitarbeiter des Betriebs, wie eine Sprecherin der Feuerwehr-Regionalleitstelle in Brandenburg/Havel am Donnerstag mitteilte. Demnach war zunächst nicht klar, um welchen Stoff es sich handelte. Die Einsatzkräfte seien mit Schutzanzügen im Einsatz, um den Stoff zu bergen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )