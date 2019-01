Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Diese Läden und Shops haben am 27. Januar geöffnet

Auch die Spandau Arcaden haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Wegen der Grünen Woche ist an diesem Wochenende verkaufsoffener Sonntag. In diesen Centern und Möbelhäusern können Sie shoppen gehen.

Verkaufsoffener Sonntag Diese Läden und Shops haben am 27. Januar geöffnet

Berlin. An bis zu zehn Sonntagen im Jahr dürfen Einzelhändler in Berlin ihre Läden öffnen. Bis zu acht Termine bestimmt der Berliner Senat. Zu den Terminen im ersten Halbjahr gehört auch der 27. Januar. Anlass ist die Internationale Grüne Woche. Welche Geschäfte in Berlin haben geöffnet? Der Überblick des Handelsverbands Berlin-Brandenburg.

Wir sagen Ihnen, wo und wann Sie einkaufen gehen können.

Unter anderem diese Einkaufscenter haben am Sonntag geöffnet:

Alexa Berlin (13 bis 18 Uhr)

Mall of Berlin (13 bis 19 Uhr)

Ring Center (13 bis 18 Uhr)

Linden Center (13 bis 18 Uhr)

Boulevard Berlin (13 bis 18 Uhr)

Gropius Passagen (13 bis 18 Uhr)

Gesundbrunnen Center (13 bis 18 Uhr)

Spandau Arcaden (13 bis 18 Uhr)

Potsdamer Platz Arkaden (13 bis 19 Uhr)

Der Clou (13 bis 18 Uhr)

Tempelhofer Hafen (13 bis 18 Uhr)

Park Center Treptow (13 bis 18 Uhr)

Schultheiss Quartier (13 bis 18 Uhr)

Eastgate (13 bis 18 Uhr)

Forum Steglitz (13 bis 18 Uhr)

Marktplatz Center Hellersdorf (13 bis 18 Uhr)

Märkisches Zentrum (13 bis 18 Uhr)

Zentrum Schöneweide (13 bis 18 Uhr)

Diese Möbelhäuser haben am Sonntag geöffnet:

IKEA in Berlin (Lichtenberg und Tempelhof 13 - 19.30 Uhr, Spandau und Waltersdorf 13 - 18 Uhr)

Höffner (12 bis 18 Uhr, Verkauf ab 13 Uhr)

Möbel Kraft (12 bis 18 Uhr)

Porta (12 bis 18 Uhr)

Poco (13 bis 18 Uhr)

Sconto (13 bis 18 Uhr)

Roller (alle Filialen 13 bis 18 Uhr)

Multipolster (13 bis 18 Uhr)

Teppich Kibek (13 bis 18 Uhr)

Möbel Hübner (13 bis 18 Uhr)

Neue Wohnkultur (13 bis 18 Uhr)

Unter anderem diese Supermärkte haben am Sonntag geöffnet:

Edeka (zahlreiche Filialen zwischen 13 und 18 Uhr)

Kaufland (13 bis 18 Uhr)

Rewe (13 bis 18 Uhr)

Netto (13 bis 18 Uhr)

Real (Ring-Center, Hellersdorf, Spandau, Treptow, Wedding, 13 bis 18 Uhr)

Unter anderem diese Kauf-und Warenhäuser haben am Sonntag geöffnet:

KaDeWe (13 bis 18 Uhr)

Galeries Lafayette (13 bis 18 Uhr)

Galeria Kaufhof am Alexanderplatz (13 bis 18 Uhr)

Galeria Kaufhof/Ring-Center (13 bis 18 Uhr)

Galeria Kaufhof (Linden-Center (13 bis 18 Uhr)

Karstadt Wilmersdorfer Straße (13 bis 18 Uhr)

Karstadt Kurfürstendamm (13 bis 18 Uhr)

Karstadt Schloßstraße (13 bis 18 Uhr)

Karstadt Hermannplatz (13 bis 18 Uhr)

Karstadt Gropius-Passagen (13 bis 18 Uhr)

Karstadt Spandau (13 bis 18 Uhr)

Karstadt Müllerstraße (13 bis 18 Uhr)

Karstadt Sport Schloßstraße (13 bis 18 Uhr)

Karstadt Tempelhofer Damm (13 bis 18 Uhr)

C&A (13 bis 18 Uhr)

Kulturkaufhaus Dussmann (13 bis 18 Uhr)

Hugendubel Wilmersdorfer Straße (13 bis 18 Uhr)

Media Markt (13 bis 18 Uhr)

Saturn (13 bis 18 Uhr)

Das sind die verkaufsoffenen Sonntage 2019 in Berlin

Diese drei verkaufsoffenen Sonntage wurden von der zuständigen Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales für das Jahr 2019 festgelegt:

27.1.2019: Internationale Grüne Woche

17.2.2019: Berlinale - Internationale Filmfestspiele

10.3.2019: Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB)

Mehr zum Thema:

Mit diesem Trick soll der Kiezladen "Lekr" gerettet werden

Shopping: Gute Noten für Kurfürstendamm und Tauentzienstraße

( BM )