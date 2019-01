Jugendliche bedrohen 15-Jährigen mit Schlagring

Berlin. Zwei Jugendliche haben im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf einen 15-Jährigen mit einem Schlagring bedroht und ihm die Jacke geklaut. Er blieb bei dem Überfall am Mittwochmittag in einer Grünanlage am Senftenberger Ring unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach führten anschließende Ermittlungen die Polizisten zu einem 16- und einem 14-Jährigen. Der 16-Jährige gab der Polizei die geraubte Jacke zurück. Er wurde vorübergehend in eine Gefangenensammelstelle mitgenommen.

( dpa )