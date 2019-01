Berliner Haus am Waldsee öffnet wieder

Berlin. Es ist ein idyllisches Ausflugsziel für Kunstfreunde: Das Haus am Waldsee in Berlin-Zehlendorf öffnet am Samstag wieder für Besucher - mit einer Ausstellung der Bilderhauerin Karin Sander. Die 1922 errichtete Villa wurde nach Angaben des Betreibers in anderthalb Jahren Bauzeit von Grund auf saniert, ergänzt und erweitert. Das neue Haus am Waldsee habe jetzt mehr Flächen für Workshops, Veranstaltungen, die Bibliothek und für das neu verpachtete Café, heißt es in der Mitteilung zur Wiedereröffnung. Sander ist mit ihren Werken in zahlreichen Sammlungen und Ausstellungen vertreten; sie lebt in Berlin und Zürich.

Im Haus am Waldsee waren schon viele bekannte Künstler und Künstlerinnen zu sehen, darunter Pablo Picasso, Olafur Eliasson, Katharina Grosse und Alicja Kwade.

( dpa )