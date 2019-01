Frau wirft kleine Musikbox in U-Bahn: Mann leicht verletzt

Berlin. Ein 24 Jahre alter Mann ist durch eine kleine Musikbox in Berlin-Gesundbrunnen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine junge Frau aus einer Gruppe heraus am Mittwochabend am U-Bahnhof Osloer Straße die Box vom Bahnsteig in einen Waggon der Linie U8 geworfen. Der Gegenstand traf den 24-Jährigen am Kopf. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Gruppe konnte unerkannt fliehen. Warum die junge Frau die kleine Box geworfen hatte, war noch unklar.

( dpa )