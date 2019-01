Topf secret: Ansturm auf Berichte der Hygiene-Kontrolleure

Berlin. In Berlin haben innerhalb weniger Tage mehr als 1000 Menschen Berichte von Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien und anderen Lebensmittelbetrieben angefordert. Möglich macht das seit dem 14. Januar bundesweit die Online-Plattform "Topf secret" der Verbraucherschutzorganisation foodwatch. Bundesweit wollten bisher bereits mehr als 10 000 Menschen wissen, wie es um die Hygiene im Lieblingslokal oder beim Bäcker um die Ecke bestellt ist. Das seien insgesamt mehr Anfragen als in den zehn Jahren seit dem Start des Verbraucherinformationsgesetzes, sagte foodwatch-Sprecher Andreas Winkler.

( dpa )