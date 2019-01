Abgeordnetenhaus: zusätzlicher Feiertag und U-Bahn-Krise

Berlin. Das Berliner Abgeordnetenhaus beschließt auf seiner ersten Sitzung dieses Jahres heute einen zusätzlichen Feiertag. Künftig ist der 8. März, der Internationale Frauentag, arbeitsfrei. Berlin ist das erste Bundesland, das diesen Gedenktag zum gesetzlichen Feiertag macht. Die Nordländer hatten sich zuletzt für den Reformationstag am 31. Oktober entschieden. Berlin hat nunmehr - wie einige andere Bundesländer auch - 10 Feiertage. Bayern hat 13, Baden-Württemberg 12.

In der Aktuellen Stunde des Abgeordnetenhauses geht es um die Probleme bei Bussen und der U-Bahn. Seit Monaten häufen sich Verspätungen und Ausfälle, viele Busse und Bahnen sind stark überfüllt. Hinzu kommt eine schlechte Informationspolitik der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Zuletzt hatte es wegen der Situation erhebliche Misstöne und Schuldzuweisungen zwischen den Koalitionspartnern SPD und Grüne gegeben. BVG-Chefin Sigrid Nikutta hatte am Dienstag keine schnelle Lösung der Probleme in Aussicht gestellt, die sie auf Fahrzeug- und Personalmangel, einen hohen Krankenstand und - im Falle der Buslinien - auf den immer dichteren Straßenverkehr zurückführte. Bei den Investitionen in neue Fahrzeuge sei man zwar auf einem guten Weg, das greife aber so richtig erst in einigen Jahren.

( dpa )