"Kicker": Hertha zieht Option für Dardai für weitere Saison

Berlin. Hertha BSC will auch die kommenden Saison mit Chefcoach Pal Dardai angehen. Nach Informationen des Fachmagazins "Kicker" hat der Berliner Fußball-Bundesligist bereits am Ende des Vorjahres eine Option im Vertrag mit dem 42 Jahre alten Ungarn gezogen. Eine offizielle Information des Vereins gab es zunächst nicht. Dardai besitzt einen unbefristeten Vertrag als Trainer im Nachwuchsbereich. Am 5. Februar 2015 war er als Nachfolger von Jos Luhukay zum Cheftrainer des Bundesliga-Teams befördert worden.

Hertha und Dardai, der auch Rekordspieler von Hertha BSC ist, wählten eine ungewöhnliche Vereinbarung. Jedes Jahr kann der Verein die Arbeit des Cheftrainers für eine weitere Saison bestätigen. "In mir fließt blaues Blut", hatte Dardai seine besondere Beziehung zu Hertha beschrieben. Inzwischen ist der Wahl-Berliner nach Christian Streich (SC Freiburg) der dienstälteste Coach unter den aktuellen Bundesliga-Trainern. In der Geschichte der Hertha-Trainer ist Dardai mit 135 Partien nach Helmut Kronsbein (212) und Jürgen Röber (157) der Trainer mit den meisten Spielen auf der Bank.

( dpa )