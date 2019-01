Brandenburg sieht Potenzial für Lausitz als Modellregion.

Potsdam. Nach einem Ausstieg aus der Braunkohle soll die Lausitz aus Sicht der Länder Brandenburg und Sachsen zu einer europäischen Modellregion werden. Sie könne "Maßstab für die übrigen von der Dekarbonisierung erfassten 79 Kohleregionen in Europa" sein, heißt es in dem Entwurf der sogenannten Kohlekommission, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Kommission trifft sich an diesem Freitag zur vielleicht entscheidenden Sitzung zur Frage des Ausstiegs aus der Kohle in Deutschland. In der sächsischen und brandenburgischen Lausitz gibt es nach Angaben der beiden Landesregierungen rund 8000 direkt Beschäftigte.

Dazu haben beide Länder Listen mit Projekten erstellt, von denen einige mit Hilfe eines Sofortprogramms des Bundes finanziert werden sollen. Zu den vorgeschlagenen Projekten als Sofortmaßnahme in Brandenburg zählen ein Dienstleistungszentrum für Datenmanagement und -verarbeitung, ein Forschungslabor "3DLab" für 3D-Druck, die Elektrifizierung der Bahnstrecke Cottbus-Görlitz und ein "Referenzkraftwerk Lausitz" zur Transformation der Energiewirtschaft, die Braunkohle als Grundlage hat.

