Berlin Volleys verpflichten Olympiasieger Grankin

Berlin. Die BR Volleys wollen mit einem neuen Spielgestalter der bisher unbefriedigenden Saison noch eine Wende geben. Der derzeitige Tabellendritte der Bundesliga sicherte sich die Dienste von Zuspieler Sergej Grankin. Der 34-Jährige Russe hatte vor einem Monat seinen Stammverein Dynamo Moskau im Unfrieden verlassen und erhält in Berlin einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Olympiasieger von 2012 erhielt bereits für das Schlagerspiel gegen den VfB Friedrichshafen am Mittwochabend in der Max-Schmeling-Halle die Spielberechtigung.

"Mit Blick auf den Saisonverlauf und in enger Abstimmung mit dem Trainerteam sehen wir an vielen Stellen Handlungsbedarf", sagte Manager Kaweh Niroomand: "Volleyball besteht aus drei Komponenten. Die Annahme sollte sich mit der Rückkehr von Nicolas Rossard und Moritz Reichert dauerhaft stabilisieren. Unser Zuspiel versuchen wir nun, mit Sergej zu konsolidieren. Daraufhin kommt hoffentlich auch der Angriff endlich richtig in Schwung."

Grankin teilt sich die Zuspielerposition mit Sebastian Kühner und Jan Zimmermann. Der einige Zeit verletzte deutsche Nationalspieler Zimmermann war erst zu Saisonbeginn zu den Volleys gestoßen.

Grankin selbst feiert eine doppelte Premiere. Nicht nur der Verein ist neu, auch sind die Volleys die erste Auslandsstation für den Russen, der zwischen 2006 und 2018 mit einem Jahr Pause Dynamo Moskau treu war. "Für mich wird Berlin ein Abenteuer. Ich durfte hier schon bei der Olympia-Qualifikation und im Playoff-Six der Champions League spielen. Beide Male war die Atmosphäre in der Arena einfach großartig. Ich bin voller Vorfreude", sagte Grankin.

Der neue Regisseur, der zahlreiche Meister- und Pokaltitel in der Heimat sammelte und auch den CEV-Cup ebenso gewann wie die Weltliga mit der russischen Nationalmannschaft, darf allerdings nicht in der Champions League zum Einsatz kommen, da er in dieser Saison bereits für Moskau Spiele in der Königsklasse bestritten hatte.

( dpa )