Tischtennis TTC vor doppelter Aufgabe in Champions League und Bundesliga

Berlin (dpa/ bb) - Die Tischtennisfrauen desTTCBerlinEastsidestehen vor der doppelten Herausforderung in Champions League und Bundesliga. Am Freitag (18.00 Uhr) treten die Berlinerinnen imViertelfinal-Hinspieldes Königswettbewerbs beim tschechischen MeisterSKSTMartHodoninan, am Sonntag (14.00 Uhr) ist der Bundesliga-Spitzenreiter (14:2 Punkte) im zweiten Match der Rückrunde beim Tabellen-ZweitenTuSBadDriburg(13:5) gefordert.

Im Duell mit Hodoningilt es für denTTC, eine günstige Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. Februar in Berlin (Freizeitforum Marzahn, 18.30 Uhr) und den Einzug in das Halbfinale zu schaffen. National soll mit einem Erfolg gegen BadDriburg, gegen das beim Saisonauftakt Mitte September daheim nur ein 5:5 gelang, der Weg zur direktenPlayoff-Halbfinalqualifikationuntermauert werden.

Personell sind die Berlinerinnen in beiden Duellen favorisiert: Eastsidehat mit MatildaEkholm(Nr. 7), GeorginaPota(9) und NinaMittelham(14) gleich drei Spielerinnen aus den Top 15 in Europa (ETTU) im Kader.

( dpa )